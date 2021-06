CCI Gopoúva realizará festa julina para os idosos no próximo dia 7

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) Gopoúva promove no dia 7 de julho uma festa julina virtual para os idosos assistidos por esta e pela unidade Santa Mena do equipamento da Prefeitura. O baile julino contará com a animação de Adriano dos Teclados, cujo repertório incluirá as tradicionais músicas caipiras, além de forró e canções românticas, entre outras. A transmissão será ao vivo pelo Facebook (https://www.facebook.com/cci.gopouva.37) e https://www.facebook.com/ccisantamena.cci), a partir das 14h.

Para a festa, o salão da unidade Gopoúva será decorado com o tema e haverá ainda o sorteio de uma cesta de café da manhã para os que acompanharem online.

A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social visa a estimular a interação, a independência, o fortalecimento de vínculos e manter a turma da melhor idade ativa.

Serviço

Festa Julina – baile com Adriano dos Teclados – 7 de julho – 14h

https://www.facebook.com/cci.gopouva.37 e https://www.facebook.com/ccisantamena.cci