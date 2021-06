GCM detém 2 homens suspeitos de furto de carros no Jardim Kida

Em patrulhamento de rotina pela avenida Monteiro Lobato na noite desta quarta-feira (16), agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos foram alertados por um munícipe de que na região do Jardim Kida havia dois homens suspeitos furtando carros. Com as características de ambos, os guardas seguiram para o local indicado e depararam com os dois indivíduos, que estavam arrombando a porta de um Fusca. Abordados, eles confessaram o crime na hora.



Na mochila de um deles foi encontrado um rádio automotivo. Com a confissão, os agentes os encaminharam para o 1º Distrito Policial, no Centro, local em que o delegado de plantão constatou que um dos acusados já tinha antecedentes criminais e estava foragido da Justiça. Eles foram detidos em flagrante e colocados à disposição do Poder Judiciário.



Segundo o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, “a prevenção criminal e a atuação nos crimes em flagrante delito eleva a importância da GCM nas questões de segurança pública municipal, sendo este um dos papéis principais da corporação no auxílio às demais forças de segurança da cidade”.