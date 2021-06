Espetáculo da Cia. Zambeta alerta para os cuidados básicos com a higiene pessoal

Capitão Escova – Os Palhaços Agentes da Higiene Pessoal é o nome do primeiro espetáculo da Cia. Zambeta, exibido entre os dias 24 e 27 de junho, às 20h, pelo canal da trupe no YouTube, no endereço https://youtube.com/channel/UCyfTVTtA2pYnDkRh32TynIw. O projeto é fomentado pela Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, o FunCultura, e acessível a todos os públicos, com tradução em Libras.

O espetáculo narra a história dos palhaços Chicão, Pantin e Teco, que embarcam na difícil mas divertida missão de combater os problemas da higiene bucal. Os agentes da limpeza dão vida ao Dr. Canino, ao Dr. Rancatudo e ao Dr. Gengivão, personagens que travam dura batalha contra o mau odor e as temidas cáries. Nesse duelo, eles também terão o apoio do bravo, destemido e atrapalhado Capitão Escova e seu ajudante Escovinha, que vão usar todas as suas forças, inteligência e poder de limpeza para exterminar a Cárie e a turminha impostora da sujeira.

Escrito pelo ator e palhaço Havaí Inácio, o texto foi adaptado pela companhia para atender aos moldes da palhaçaria clássica, sem perder a ideia inicial de ressaltar a importância da boa higiene. A nova adaptação tornou o texto mais leve e divertido ao incorporar canções, dança e rimas.

Formada apenas por atores guarulhenses, a Cia. Zambeta foi fundada em 2019 pelos integrantes Francisco Teixeira, Havaí Inácio e Cleiton Maruhan. O nome “Zambeta” é um termo utilizado no nordeste do país, região de onde os três atores vieram.

Para mais informações sobre eventos culturais online acesse www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Cia. Zambeta apresenta Capitão Escova – Os Palhaços Agentes da Higiene Pessoal

Datas: dias 24, 25, 26 e 27 de junho

Horário: 20h

Transmissão pelo YouTube: https://youtube.com/channel/UCyfTVTtA2pYnDkRh32TynIw