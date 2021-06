DPAN recebe a visita de representantes de dez cidades do Alto Tietê

Representantes do poder público de dez cidades do Alto Tietê (Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Biritiba Mirim, Santa Branca e Suzano) estiveram em Guarulhos na última sexta-feira (18) para conhecer as iniciativas do município em prol do bem-estar animal, especialmente quanto à implantação de políticas públicas e à legislação pertinente ao tema (Código de Proteção Animal) sancionada recentemente pelo prefeito Guti.

A visita à sede do centro operacional do DPAN e ao canil municipal, incluindo castramóveis, em Bonsucesso, contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista, e foi conduzida por Andréa Viegart, diretora do DPAN e representante de Guarulhos na Câmara Técnica do Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê). “Ficamos muitos felizes em poder atender à solicitação dessas cidades, que estão vendo com bons olhos as soluções implantadas em Guarulhos e que buscam conhecimento para também avançar. É muito gratificante constatar que nosso município hoje é referência em políticas públicas e legislação referente à causa animal e esperamos continuar contribuindo positivamente nesse sentido”.

A comitiva formada por 26 pessoas finalizou a passagem pela cidade com uma parada no Zoológico Municipal, no Jardim Rosa de França, onde os integrantes assistiram a uma breve palestra sobre o parque e visitaram os recintos dos grandes felinos.