Prefeitura pavimenta mais três ruas através do Mãos à Obra

Os tempos de poeira e lama estão ficando para trás para os moradores das ruas Manoel Antonio Major, no Jardim Ponte Alta I, Nova União e Galáxia, ambas na Vila União. Através do programa Mãos à Obra, a Prefeitura está pavimentando os endereços com blocos intertravados e, no primeiro caso, instalando guias, sarjetas e sistema de drenagem.

No último sábado (19) o prefeito Guti conferiu o andamento da obra no Jardim Ponte Alta, que tem prazo de conclusão de até 30 dias. “Muitas ruas da cidade já foram pavimentadas através desse sistema que usa blocos e oferece ótimos resultados. Continuamos trabalhando para ampliar o número de vias pavimentadas, seja através do Mãos à Obra ou do sistema convencional com asfalto”, afirmou.

O programa Mãos à Obra é desenvolvido pela Secretaria de Serviços Públicos. Moradores dos endereços beneficiados podem participar voluntariamente, sob orientação dos técnicos da Prefeitura, na fase de assentamento dos blocos.