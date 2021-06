Novo HCGru deve aumentar em 70% a capacidade de atender crianças e adolescentes

O novo Hospital da Criança de Guarulhos (HCGru) estima aumentar em 70% a capacidade de atendimento ao público com até 17 anos em relação ao prédio atual, que hoje tem 88 leitos. O espaço, que será construído em uma área de 6.670 m² da Prefeitura no Parque Santo Agostinho – próximo ao Terminal Taboão e à Linha 13-Jade da CPTM – com recursos da iniciativa privada, contará com 150 leitos, entre as clínicas médica, cirúrgica, psiquiátrica e ortopédica, divididos em emergência, enfermaria, unidade de terapia intensiva (UTI), centro cirúrgico e hospital-dia.

O complexo terá setores com separação por sexo e idade, exclusivos para pacientes internados ou em observação. No apoio ambulatorial serão 22 especialidades e cirurgias eletivas, incluindo diagnóstico com ressonância, tomografia, ultrassonografia, nasolaringoscopia e raio X. “Os investimentos em infraestrutura, as obras e a aquisição de materiais e instrumentos necessários para a operação do local e atendimento ficarão sob a responsabilidade do parceiro privado”, explicou o prefeito Guti.

O decreto 10.725, publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (23), qualifica o HCGru, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República, para a realização de estudos para alternativas de parcerias com a iniciativa privada com o intuito de melhorar o serviço prestado à população. O PPI potencializa a interlocução com autoridades federais e com eventuais investidores. A decisão presidencial oficializa o ingresso do HCGru na lista de projetos prioritários na esfera nacional.

A expectativa de conclusão do escopo do projeto é para o final deste ano, com previsão de abertura de consulta pública no segundo trimestre de 2022. A iniciativa, que deve servir de exemplo para o governo federal em todo o país, tem suporte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), após acordo de cooperação técnica firmado para a elaboração e formatação da concessão na modalidade de parceria público-privada, sem custos à cidade.

Instalado em um prédio alugado na região central, o atual Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA) é o único hospital público da região do Alto Tietê voltado a esse grupo. “Isso é compromisso de campanha. A saúde sempre foi nossa prioridade e são incontáveis os esforços empenhados em prol da otimização dos equipamentos municipais”, salientou Guti.