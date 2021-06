Faixas da via Dutra serão interditadas parcialmente durante noite e madrugada desta semana

Em continuidade às obras de construção de viaduto metálico no km 216,9 da via Dutra, entre a segunda-feira (28) e a sexta-feira (2), ocorrerão interdições alternadas das pistas (marginal e expressa) em ambos os sentidos da rodovia.

As interdições ocorrem entre 22h às 5h para o travamento das vigas do novo viaduto. A alça de retorno no sentido Rio de Janeiro, no km 216,9 da via Dutra, também será interditada durante este período.

Rota Alternativa

No momento das interdições de tráfego, o motorista poderá utilizar rotas alternativas. No sentido Rio de Janeiro, poderá seguir pela saída no km 218, entrar na Av. Santos Dumont, seguir em frente e fazer o retorno à esquerda na própria avenida, seguindo até a Rua Manuel Vitorino, onde deverá entrar à direita para acessar a rodovia sentido Rio de Janeiro.

O motorista que trafega sentido São Paulo, poderá seguir pela saída no km 216, entrar à direita na Av. Santos Dumont, fazer o retorno à esquerda na própria Avenida, seguindo até a saída à direita para rodovia sentido São Paulo. A rota alternativa está sinalizada. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser adiados ou interrompidos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estará no local para apoiar na operação de interdição do tráfego e na fiscalização. Os motoristas podem obter informações sobre as condições de tráfego na via Dutra sintonizando a CCRFM 107,5 NovaDutra.