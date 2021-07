Guarulhos vacina mais 164 pessoas em situação de rua contra a covid-19

Na noite desta quinta-feira (1º), equipes da Secretaria da Saúde de Guarulhos vacinaram mais 164 pessoas em situação de rua. A imunização, que começou por volta das 20h e se estendeu até depois da meia-noite e meia, foi acompanhada de perto pelo prefeito Guti e pelo secretário da Saúde, Ricardo Rui. Na cidade, a imunização desse público teve início em março passado, somando até agora 204 doses administradas.

Além de vacinar as pessoas em situação de rua nas casas de acolhimento vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, os cerca de dez profissionais de saúde envolvidos na operação também percorreram toda a região central da cidade, onde essa população costuma se concentrar.

Foram imunizadas pessoas em situação de rua abrigadas no Viaduto Cidade de Guarulhos, nas praças Paschoal Thomeu, Getúlio Vargas e Maurício Hisashi Senday, localizada entre o cruzamento das avenidas Paulo Faccini e Monteiro Lobato. As ruas do entorno também foram percorridas e a população, vacinada. Toda a ação foi acompanhada por integrantes da Pastoral do Povo da Rua, da Igreja Católica.