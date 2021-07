Prefeitura e Rotary plantam 20 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica no Lago dos Patos

Integrantes do Rotary Clube Vila Galvão participaram do plantio de 20 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica no Lago dos Patos neste domingo (4). A iniciativa é parte do Programa Ilhas Verdes (PIV), que escolheu para o local as espécies ipê-amarelo, ipê-roxo, ipê-branco e cerejeira.

Momentos antes de colocarem as mãos na terra para acomodar as mudas nos berços previamente abertos, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) compartilharam com os participantes noções sobre plantio e benefícios da arborização urbana, que vão muito além da beleza e da atração de pássaros ao reduzir a poluição sonora e do ar, bem como os alagamentos e as enchentes.

Desde o início deste ano a Sema já plantou 1.600 árvores na cidade, privilegiando os locais com ilhas de calor.

Empresas, associações, grupo de amigos etc. podem participar do PIV como voluntários. Para inscrições e mais informações entre em contato pelo telefone 2475-9843.