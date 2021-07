Agentes da GCM e PRF são homenageados pela apreensão de drogas na Via Dutra

O prefeito Guti entregou na manhã desta quarta-feira (7), no auditório do Paço Municipal, nove certificados de honra ao mérito para agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e também da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que, em ação conjunta no último sábado (3), apreenderam mais de três toneladas de maconha armazenadas em 174 fardos na rodovia Presidente Dutra. A operação contou com a ajuda de dois cães farejadores da GCM.



Foram agraciados três GCMs e seis policiais rodoviários federais, além da cadela dobermann Troia e do pastor-belga Ventania, que chamaram a atenção durante a solenidade pelo pronto atendimento às ordens do comando. Os cães foram conduzidos durante a operação pelos agentes Simone Antunes (Troia) e Guilherme Jamacaru (Ventania).



O prefeito Guti agradeceu a integração das forças de segurança dentro do município, o que propicia ações desse tipo. “Somente a união pode nos levar a combater a criminalidade com eficiência. Meus parabéns aos envolvidos nessa operação, que tirou toneladas de drogas das ruas”.



O caso

Com o apoio de cães farejadores da equipe do Canil da GCM, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de 3.122 quilos de maconha. A droga estava escondida sob a carga de sucata de um caminhão abordado na rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, e levado para a base operacional da PRF, em Guarulhos, depois que os policiais federais desconfiaram das informações do motorista sobre a origem e o destino da viagem.

Foi solicitada, então, a ajuda dos cães. Conduzidos pelos agentes da GCM, a cadela dobermann Troia e o pastor-belga Ventania sinalizaram para a presença de drogas no caminhão e apontaram a localização na carroceria.