Dia D terá controle de comprovante de endereço em Guarulhos e de vacinados

Nesta sexta-feira (9), Dia D de Vacinação contra a covid-19 e a gripe em Guarulhos, haverá controle rígido de comprovante de endereço na cidade em nome de quem será imunizado, bem como pesquisa no sistema Vacivida para verificação das doses já aplicadas em cada pessoa que comparecer aos quatro polos de imunização, que estarão em funcionamento nesta data das 8h às 16h: CEU Paraíso-Alvorada, CEU Bonsucesso e CEU Continental, que atenderão pedestres, além do estacionamento VIP do Internacional Shopping, onde a imunização será exclusivamente em sistema de drive-thru.

Nesses quatro polos poderá ser vacinada contra a gripe toda a população maior de seis meses de idade. Além disso, um novo grupo composto pelas pessoas com 37 anos ou mais poderá tomar a vacina contra a covid-19 em demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio, somente nesta data. A partir de segunda-feira (12), a vacinação deste público será mantida em 66 Unidades Básicas de Saúde da cidade – com exceção das UBS Dona Luiza, Alvorada e Paulista – das 8h às 17h, mediante cadastro e agendamento no site bit.ly/VacinaGru.

Quem for se vacinar no Dia D e quiser colaborar com a campanha contra a fome poderá doar alimentos não perecíveis. Para evitar aglomerações, não será permitida a entrada de acompanhantes nos polos que atenderão pedestres, exceto nos casos em que houver necessidade.

Controle rígido

Para se vacinar no Dia D será obrigatória a apresentação de comprovante de residência, documento de identidade com foto, CPF e cartão SUS. Além desses documentos, menores de nove anos deverão apresentar a carteira de vacinação para se imunizar contra a gripe.

Quem for se vacinar contra a covid-19 no Dia D também passará por uma triagem rígida, através da qual os profissionais de saúde, munidos de tablets, irão verificar no sistema Vacivida se a pessoa já tomou alguma dose contra a doença anteriormente. A medida tem por objetivo coibir a duplicidade na imunização, como já ocorreu em Guarulhos e em outras cidades.

Como as duas vacinas não podem ser administradas juntas, devendo ser observado um intervalo mínimo de 14 dias entre uma das doses da covid-19 e a da influenza, a Secretaria da Saúde recomenda que as pessoas que estão prestes a se vacinar contra o coronavírus priorizem essa imunização e após o período preconizado vacinem-se contra a gripe.

Serviço

Área VIP do estacionamento do Internacional Shopping: entrada pela rua Engenheiro Camilo Olivetti, s/nº (Vila Itapegica);

CEU Continental: entrada pela rua Alzimar Vargas Batista, s/nº – Parque Continental II;

CEU Paraíso-Alvorada (rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraíso);

CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu s/nº – Bonsucesso).