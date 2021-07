IBGE aponta que inflação atingiu 8,35% em 12 meses; veja itens que mais subira no período

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho foi de 0,53%, ficando 0,30 ponto percentual abaixo da taxa de maio (0,83%). No ano, o índice acumula alta de 3,77% e, nos últimos 12 meses, de 8,35%, acima dos 8,06% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2020, a variação mensal havia sido de 0,26%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta de preços em junho. O maior impacto (0,17 p.p.) veio do grupo Habitação, cujos preços subiram 1,10%. Na sequência, vieram Alimentação e bebidas (0,43%) e Transportes (0,41%), cujos impactos foram de 0,09 p.p. A maior variação no mês (1,21%) foi do grupo Vestuário, que acelerou em relação ao mês de maio (0,92%) e contribuiu com 0,05 p.p. Os demais grupos ficaram entre a queda (-0,12%) de Comunicação e a alta de Artigos de residência (1,09%).

Itens que mais subiram em 12 meses até junho:

Óleo de soja: 83,79% Etanol: 59,61% Feijão-macáçar (fradinho): 48,19% Peito: 47,74% Arroz: 46,21% Músculo: 46,06% Pá: 45,54% Costela: 45,22% Lagarto redondo: 44,14% Gasolina: 42,21% Óleo diesel: 40,74% Lagarto comum: 40,60% Acém: 40,11% Patinho: 39,09% Repolho: 38,59% Material hidráulico: 37,98% Chã de dentro: 37,38% Colchão: 36,37% Contrafilé: 36,20% Cupim: 36,20% Filé-mignon: 35,15% Alcatra: 34,49% Picanha: 33,69% Carne de porco: 32,65% Pneu: 31,88% Carne de carneiro: 30,66% Salsicha em conserva: 30,45% Gás veicular: 30,03% Açúcar cristal: 28,38% Açúcar refinado: 25,14% Tijolo: 25,10% Linguiça: 24,90% Peixe-curimatã: 24,87% Alface: 24,66% Flores naturais: 24,37% Mandioca (aipim): 24,32% Gás de botijão: 24,25% Revestimento de piso e parede: 23,27% Joia: 23,18% Feijão-preto: 22,92% Capa de filé: 22,79% Ferragens: 22,74% Televisor: 22,31% Telha: 22,08% Fubá de milho: 22,01% Peixe-pintado: 21,93% Leite condensado: 21,26% Fígado: 20,91% Sardinha em conserva: 20,59% Margarina: 20,03%

Itens que mais caíram em 12 meses até junho: