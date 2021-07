CEU Cumbica exibe Luca, animação sobre união e amizade, na próxima sexta-feira (23)

O CEU Cumbica apresentará na sexta-feira (23) às 14h, o filme Luca, acompanhado de pipoca e bate-papo sobre a importância da união e da amizade. A iniciativa é parte do projeto Cilfix, promovido pelo Centro de Incentivo à Leitura (CIL) daquele CEU com o apoio da Escola 360.

Para assistir ao longa-metragem é necessário se inscrever pelo telefone 2412-2771. As vagas são limitadas e para toda a família. A animação lançada em 2021 é repleta de aventura, descobertas e personagens envolventes.

O bate-papo conta com a mediação da bibliotecária Clarice Vital e a coordenadora do CIL, Mary Hellen. A exibição do filme será no anfiteatro do CEU Jardim Cumbica, localizado na avenida Atalaia do Norte, 544, e respeitará as medidas de prevenção à covid-19.