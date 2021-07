Maria Bethânia lança ‘Lapa Santa’, segundo single de seu novo álbum

Inicialmente prometido para abril/maio, o novo álbum da cantora Maria Bethânia, Noturno, tem data de lançamento confirmada para o próximo dia 30 de julho. O primeiro single do novo trabalho, A Flor Encarnada, letra e música de Adriana Calcanhoto, foi lançado em 26 de junho. Agora, foi a vez de Lapa Santa, composição de Paulo Dafilin e Roque Ferreira, que chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira (16).

Lapa Santa fala de religiosidade – tema caro à cantora – sobretudo da praticada na região sertaneja cortada pelo Rio São Francisco. A canção é inteiramente inédita para os fãs da cantora – não fez parte de seu último show, Claros Breus. Tampouco foi cantada na live que a artista fez, em fevereiro deste ano.

Na letra, são enaltecidos costumes atualmente raros nas grandes cidades, como romeiros e romarias, festas no terreiro, candeeiros em torno dos santos e moradores que abrem suas casas para receber os devotos em procissão.

Com arranjos de Letieres Leite, responsável pela direção musical do álbum, Lapa Santa tem piano e sintetizador de Zé Manoel, violão de João Camarero, baixo elétrico e acústico de Jorge Helder, percussão de Marcelo Costa, viola de Marco Catto, cello de Marcos Ribeiro e violinos de Priscila Rato e Marcio Sanchez.

Esse segundo single contrasta com o primeiro, Flor Encarnada, de tom melancólico. A canção de Calcanhoto tem versos que dizem “O amor não gosta mais de mim/ Nunca mais vi seu clarão/ Serviu pra me trazer aqui/ A esse canto sem função”. Nessa gravação, Bethânia é apenas acompanhada pelo piano do pernambucano Zé Manoel.

Bethânia, que completou 75 anos no último dia 16 de junho, já havia cantado Flor Encarnada na turnê Claros Breus (2019/2020), interrompida com a chegada da pandemia do novo coronavírus. Esse show serviu como inspiração para esse novo álbum, gravado no ano passado. Noturno, que será lançado pela gravadora Biscoito Fino, terá, além de arranjos e direção de Letieres Leite, a produção musical de Jorge Helder.

Outras faixas já anunciadas do álbum Noturno são Prudência, de Tim Bernardes, compositor que Bethânia grava pela primeira vez; De Onde Eu Vim, de Paulo Dafilin; Luminosidade, de Chico César; 2 de Junho, de Adriana Calcanhoto; e Bar da Noite, de Bidu Reis e Haroldo Barbosa.

Ouça ‘Lapa Santa’

Ouça ‘A Flor Encarnada’