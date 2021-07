Guarulhos deve receber novo lote de imunizantes na quinta-feira (22)

Está prevista para a próxima quinta-feira (22) a chegada de um novo lote de imunizante contra a Covid na região do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (com exceção de Santa Branca, que pertence à outra região administrativa). A remessa conta com 199.865 doses de vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca, sendo 145.945 para serem utilizadas como segunda dose, e o restante será aplicado como primeira dose.

As segundas doses da vacina serão direcionadas às pessoas de 43 a 49 anos; pessoas de 60, 61 e 62 anos e trabalhadores da saúde. Já as primeiras doses são para reforçar a grade de pessoas de 30 a 34 anos.

Até o momento, a região recebeu 2.217.807 doses de vacina.

Confira o quantitativo deste último lote por município:

(D2 43 a 49 anos / D2 60, 61 e 62 anos / D2 Trabalhadores da Saúde / D1 30 a 34 anos / D1 30 a 34 anos)