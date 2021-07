Vacinação contra covid-19 de pessoas com 27 anos ou mais têm início segunda-feira (26) em Guarulhos

Em mais uma antecipação do calendário vacinal, Guarulhos vai liberar a partir das 15h desta sexta-feira (23) o agendamento da vacina contra a covid-19 para pessoas de 27 anos ou mais, que já poderão escolher uma das 68 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade para se vacinar a partir da próxima segunda-feira (26), com dia e horário marcados. O cadastro e a marcação da dose devem ser efetuados pelo site bit.ly/VacinaGru.

A novidade foi anunciada pelo prefeito Guti na tarde desta quinta-feira (22). Além de antecipar a vacinação desse novo público, Guti também comunicou que a população com 35 anos ou mais que ainda não se imunizou contra o coronavírus não precisará mais agendar a vacina no site da Prefeitura, e poderá procurar diretamente uma das 68 UBS da cidade para tomar a dose contra a covid-19.

Com exceção da UBS Alvorada, que permanece como retaguarda da rede de urgência para o atendimento de pacientes com sintomas de covid-19, todas as demais disponibilizam as doses. Para tomar a vacina a pessoa deve levar no dia da imunização um comprovante de residência no município, documento de identidade com foto, CPF e cartão SUS. No caso da população que integra os públicos prioritários, como portadores de comorbidades, transplantados e imunossuprimidos, é necessário apresentar também os documentos específicos exigidos para cada um desses grupos.