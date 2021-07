Concurso fotográfico prorroga inscrição para 31 de agosto com novas orientações

Os interessados em participar do concurso fotográfico Desperte seu Olhar Inclusivo 2021 têm agora até o dia 31 de agosto para enviar suas fotos. O projeto, que busca fortalecer a identidade e o bem-estar da pessoa com deficiência, é uma iniciativa da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão de Guarulhos.

É importante que as fotos enviadas sejam atuais e considerem o tema “Um olhar para a autoestima – o prazer de se sentir belo(a) na busca pelo autoconhecimento e construção de sua identidade”. É possível enviar fotos que revelem o bem-estar, a alegria, o amor, o cuidado e a percepção de si mesmo. Confira o regulamento completo em https://bit.ly/RegulamentoDesperteSeuOlhar21.

Como participar

Além do prazo estendido, a pasta considerou as reivindicações do seu público e alterou também a forma de participação. Agora o interessado deverá acessar o aplicativo do Instagram, certificar-se de que a conta está em modo público, seguir a conta da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (@acessibilidadeguarulhos) e postar a imagem em modo público com as hashtags #desperteseuolharinclusivo2021 e #acessibilidadeguarulhos.

A postagem deverá conter uma legenda com o nome da pessoa fotografada, nome de quem fotografou, local, legenda e mais algum relato interessante que possa enriquecer a escolha e a definição da fotografia. O relato é opcional.

Premiação

A classificação das imagens será feita pela quantidade de curtidas das fotos, que serão repostadas no Instagram @acessibilidadeguarulhos entre 3 e 15 de setembro. As dez fotos mais curtidas serão avaliadas por uma banca examinadora, que irá definir os vencedores pelos critérios de originalidade, criatividade e adequação ao tema.

Serão premiados o fotógrafo e a pessoa fotografada e será imprescindível a presença em solenidade oficial. O primeiro lugar ganhará troféu e medalha e o segundo e terceiro ganharão medalhas.

Dúvidas ou informações sobre o concurso devem ser encaminhadas à Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão pelo e mail [email protected] ou por meio dos telefones (11) 2414-3685 e 2422-7376.