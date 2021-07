Higienização hospitalar é tema de palestra no HMCA

Higienização hospitalar, este foi o tema abordado pelo programa Fábrica do Conhecimento, no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), em Guarulhos, administrado pelo IDGT. A palestra foi ministrada na quarta-feira, 21 de julho, por Sana Afif Karouni, profissional da GETEC, empresa que presta serviços ao HMCA.

Na palestra, Afif Karouni falou sobre técnicas de limpeza, desinfecção e esterilização em todos os ambientes do hospital. Conforme Sana, a limpeza hospitalar é dividida em três partes: Imediata (feita por meio de solicitações); Concorrente (feitas diariamente – retirada de lixo, parte administrativa, recepção e limpeza das superfícies); e a Limpeza de Terminal, que busca garantir a esterilização de áreas críticas, para evitar riscos de contaminação cruzada.

“Temos a responsabilidade de manter os locais limpos e higienizados, sempre seguindo um cronograma. Para executar este trabalho, o tempo todo fazemos uso dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual)”, explicou Sana.

Diretor geral do HMCA, Leandro Bomfim enalteceu o trabalho e a importância de todos da equipe. “A limpeza hospitalar é muito mais complexa do que imaginamos e de extrema importância. A GETEC presta um excelente serviço e isso é gratificante. Todos da equipe (maqueiro, camareira, passadeira e higienização) são importantes para o hospital. Sem eles não existiriam as condições necessárias para trabalhar.”

Adriano Leite, idealizador da Fábrica do Conhecimento, também falou sobre a relevância do setor. “Para mim, a higienização hospitalar é o setor mais importante do hospital. Por meio dessas pessoas conseguimos ter um local adequado para executarmos nossas funções. É nossa obrigação cuidar do ambiente de trabalho e valorizar os profissionais da higienização.”