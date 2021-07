Nokia lança XR20 novo aparelho ‘indestrutível’

Depois de inúmeras especulações, na noite da última segunda-feira (26) a Nokia oficializou o lançamento do novo Nokia XR20, uma nova versão do X20, conhecido como “celular mais resistente da marca”. O aparelho está disponível no mercado desde a última terça-feira (27).

Alguns dos avanços entre os modelos são os chipset Qualcomm Snapdragon 480 5G, acompanhado de 4 ou 6 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento. Além disso, o aparelho conta ainda com a possibilidade de expansão através de cartões MicroSD de até 512 GB.

No entanto, a principal característica do aparelho é a resistência, com corpo em “polímero 3D nano texturizado” e certificação militar MIL-STD-810 H de resistência não só a impactos, mas também a choques, além de IP68, de resistência à poeira e água, como mostraram teasers publicados pela marca anteriormente ao lançamento oficial.

Além desses funcionamentos, a empresa garantiu que o aparelho receberá 3 grandes atualizações do Android, e 4 anos de updates de segurança. A intenção é que o mesmo dure até 3 anos em boas condições.

Com tela de 6,67 polegadas, o smartphone conta com vidro Gorilla Glass Victus, que, segundo a empresa, é o mais resistente no mercado atualmente. A Nokia afirma também que o lançamento resiste a quedas de até 1m80, além de uma hora embaixo d’água.

O lançamento, que ainda não está disponível no Brasil, tem preço sugerido de US $550 (R$ 2,8 mil no câmbio de hoje).

Câmeras e bateria

A câmera frontal possui 8 MP, enquanto o conjunto duplo de câmeras traseiras conta com uma lente principal de 48 MP e uma ultrawide de 13 MP e campo de visão de 123°, além do áudio estéreo e o botão de atalho customizável.

A bateria é de 4.630 mAh e carregamento de 18W, além de suporte sem fio, padrão Qi, de 15W. O modelo será vendido com Android 11 e rede 5G.

Mais lançamentos

Além do XR20, a marca anuncia a chegada da linha de acessórios de áudio e mais dois modelos ao mercado. Sendo eles Nokia C30, com bateria superior e display de 6,82 polegadas, painel IPS LCD, resolução HD+ de 1600 x 720 pixels

Além disso, a câmera frontal possui 5 MP, com dupla lente traseira e sensor principal de 13 MP e auxiliar de profundidade de 2 MP.

Outro lançamento é o 6310. O aparelho vem como uma versão moderna dos clássicos Nokia. Feito para quem sente falta dos básicos e resistentes. Com processador Único 6531 F, de especificações desconhecidas, 8 MB de RAM e 18 MB de armazenamento, o aparelho pode ser expandido até 32 GB via cartões MicroSD.