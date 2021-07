Programação da Semana Mundial do Aleitamento Materno começa nesta segunda-feira (02)

A Semana Mundial de Aleitamento Materno, que este ano tem como tema “Proteger a Amamentação: uma responsabilidade de todos”, terá início nesta segunda-feira (02) em Guarulhos. Alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que destacam os vínculos entre amamentação e sobrevivência, saúde e bem-estar de mulheres, crianças e nações, a programação será aberta com o lançamento do vídeo institucional do Banco de Leite Humano de Guarulhos (BLHG), no auditório da Secretaria de Saúde, às 10h. O evento não será aberto ao público em razão da pandemia.

Produzido pela Secretaria de Comunicação (Secom), em parceria com a Rede Cegonha e o Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno, o vídeo reúne todo o trabalho realizado pelo BLHG. Localizado na travessa Orsi nº 47, Jardim das Hortências, o serviço da Secretaria de Saúde da Prefeitura oferece orientação às mulheres com dificuldade de aleitamento, realiza coleta domiciliar de leite doado e faz a pasteurização e distribuição do produto final nas UTIs neonatais para ajudar na recuperação de prematuros internados.

Conforme define Janaina Brioschi, nutricionista do BLHG, “o órgão conta com profissionais capacitados e comprometidos com a proteção, promoção e apoio ao aleitamento humano desde a sua coleta até o processamento para posterior distribuição nas UTIs neonatais”.

A programação da semana prossegue na terça-feira (03) com o Seminário Online do BLHG, que ocorrerá das 9h às 11h, pelo link: bit.ly/SeminarioBancoDeLeite. O evento é destinado aos profissionais das regiões de saúde e dos postos de coleta de leite humano, bem como aos multiplicadores do curso de incentivo ao aleitamento materno realizado pelo BLHG. “Proteção do Aleitamento Materno” será o primeiro assunto tratado no seminário pela médica pediatra do Banco de Leite, Silvia Helena Moscatel Loffredo.

Na sequência, a nutricionista Janaina Brioschi discorrerá sobre o tema “Ciências e Dogmas: a composição do leite e a alimentação da nutriz”. A atividade do dia será finalizada com a apresentação de uma experiência exitosa de uma mãe acompanhada pelo BLHG. Além disso, até a próxima sexta-feira (06), os trabalhos realizados na oficina “O significado do aleitamento materno para os profissionais” serão expostos no BLHG, das 7h às 17h.