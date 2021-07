Geadas e baixas temperaturas causam aumento no preço de alimentos

Com as baixas temperaturas e o frio intenso, que devem durar até domingo (01), o país deve enfrentar, nos próximos meses, novos choques inflacionários nos preços dos alimentos produzidos no campo. Isso porque as geadas que ocorreram nas semanas anteriores resultaram em perdas de lavouras inteiras, “queimadas” pelo gelo. Com isso, a redução da oferta pode causar um impacto nos preços dos alimentos.

Os alimentos tiveram um impacto de 2,73 pontos percentuais sobre o índice de 4,52% em um ano e responderam por quase metade da inflação anual. Além disso, o Departamento de Economia Rural (DERAL) do Paraná anunciou que vai colher a pior safrinha de milho dos últimos anos.

O órgão estima que a projeção da safrinha seja de 6,1 milhões de toneladas, quase metade do ano anterior, que foi de 12,34 milhões. A expectativa de produção do estado era de 9,8 milhões de toneladas até o mês passado, considerando as perdas pela seca. Até agora, a estimativa de perda é de R$ 11,3 bilhões

O órgão aponta que, segundo as projeções apresentadas durante a semana, a safrinha de milho representou 50% de redução do volume colhido em relação à produção de 2020, e 58% em relação às expectativas para a temporada, quando a produção era apontada em 14,6 milhões de toneladas.

A perda atingiu 8,5 milhões de toneladas e é a maior da história no estado. Esse volume é o mesmo que três safras de milho produzidas no verão, segundo o departamento.

Aumento no preço de alimentos

A quebra na safra de milho causará o aumento dos alimentos no supermercado. O milho é o principal item da indústria de ração, ou seja, na alimentação de frangos, suínos e bovinos. Isso fará com que o índice nacional de preços ao consumidor amplo aumente em 1%. No mesmo mês do ano passado o aumento foi de 0,47%.

Além do milho, os produtos agrícolas mais atingidos durante a semana foram hortifrútis, principalmente alface, batata e tomate; trigo, café e cana de açúcar, o que pode alterar também o preço do etanol nos próximos meses.