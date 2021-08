Homens são presos acusados de furto qualificado de cargas de cigarros

No começo da manhã desta quarta-feira (4), a PM foi acionada para atender uma ocorrência de roubo de carga de cigarros pela rua Estados Unidos – no Jardim das Nações, região de Cumbica, onde segundo informações, um veículo Renault Master estaria sendo roubado.

Durante o deslocamento uma equipe de policiais já tinha informações de que um caminhão baú de cor vermelha porte pequeno, havia deixado o local com a carga roubada, já pela avenida Santos Dumont, a equipe visualizou o caminhão e conseguiu abordá-lo, foi abordado três indivíduos e a carga roubada.

Todos foram levados para o 3º DP, em Cumbica. Durante a confecção do boletim de ocorrência, o ajudante e o motorista que seriam vítimas, começaram a cair em contradições. Após uma observação de um policial, foi verificado que as supostas vítimas e os roubadores tinham o mesmo endereço, com base nessa coincidência as “vítimas” resolveram confessar que tudo foi combinado para subtraírem a carga de cigarros, é que todos se conheciam.

Após todos confessarem o crime o delegado de plantão elaborou o boletim de furto qualificado e os cinco indivíduos permaneceram presos na carceragem do 3ºDP.

Fonte: Facebook Cumbica e Região