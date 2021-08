Pessoas de 22 anos ou mais serão vacinadas a partir desta quinta e acima de 18 na semana que vem em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos se antecipa mais uma vez ao calendário estadual e começa nesta quinta-feira (5) a vacinar pessoas com 22 anos ou mais contra a covid-19, enquanto que na capital paulista a faixa etária que será contemplada é a de 26 anos. O anúncio da abertura das agendas para esse público já a partir das 18h desta quarta-feira (4) foi feito pelo prefeito Guti.

O chefe do Executivo também anunciou que Guarulhos começará a vacinar toda a população adulta acima de 18 anos já a partir da próxima segunda-feira (9), sendo que o agendamento para quem se enquadra nessa faixa etária será aberto nesta sexta-feira (6), às 17 h.

Esses novos grupos contemplados devem efetuar o agendamento da vacina no site bit.ly/VacinaGru, selecionando dia e horário em uma das 68 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município engajadas na campanha. Já as pessoas acima de 30 anos ou que ainda não se imunizaram podem procurar espontaneamente as UBS, sem precisar agendar.

No dia da vacinação é necessário apresentar um comprovante de residência no município, documento de identidade com foto, CPF e cartão SUS. No caso da população que integra os públicos prioritários, como portadores de comorbidades, transplantados e imunossuprimidos, além desses documentos também é necessário levar outros específicos exigidos para cada um desses grupos.

Sem nenhuma interrupção desde o início da campanha, Guarulhos avança na imunização da população com um total de 914.035 vacinas aplicadas até as 14h desta quarta-feira, sendo 708.434 de primeiras doses e 171.330 da segunda aplicação, além de 34.271 pessoas vacinadas com a dose única.