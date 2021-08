ViradaSP Online 2021 começa hoje (07) com shows de Sidney Magal e Marina Lima

Maratona de música, artes cênicas e cultura urbana, a #ViradaSP Online 2021, estreia com novidades para o público com 22 atrações especiais neste sábado (07) a partir das 12h. Entre elas, shows de Sidney Magal, Marina Lima e da instrumentista Maria Ó. Outro destaque desta edição é o lançamento do quadro especial, capitaneado por Rolando Boldrin.

Já consagrada no calendário cultural, a #ViradaSP Online 2021 será transmitida durante 12 horas seguidas, gratuitamente, tanto pela plataforma #CulturaEmCasa como pelo seu aplicativo, disponível nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android. Ampliando ainda mais a difusão das atividades culturais dos municípios paulistas para todo o país.

A #ViradaSP Online 2021 é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em parceria com a Organização Social Amigos da Arte, e integra o programa de fomento e difusão cultural #JuntospelaCultura. Entre outras atrações, a agenda tem shows de Sidney Magal, Marina Lima e da violonista Maria Ó, realizados no Teatro Sérgio Cardoso, especialmente produzidos para a #ViradaSP Online 2021. Além de muita animação com o palhaço Kersitto. Tudo comandado pelos apresentadores Ellen Oléria e Luiz Ramalho. (Confira programação abaixo).

Justamente por ser um evento que valoriza os aspectos culturais e curiosidades regionais, a Amigos da Arte lança quadro especial, estrelado pelo contador de histórias e cancioneiro Rolando Boldrin, recheado de conteúdos especiais envolvendo a cultura popular do estado de São Paulo. Histórias, canções e causos permeiam o programa que integrará todas as edições da #ViradaSP Online 2021.

Esta edição da #ViradaSP Online 2021 acontece em parceria com São José dos Campos. O município foi selecionado a partir de chamada pública do programa #JuntospelaCultura, realizada este ano. Serão transmitidas 19 atividades ligadas à cidade. Diferentes linguagens artísticas compõem as atrações locais. Entre elas, estão: a Cia. de Dança de São José dos Campos; o espetáculo Amélia, com a atriz Tamara Maria Cardoso; a palhaça Olívia; o grupo Dona da Rua, formado por Lívia Barros, Helô Ferreira e Juliana Cardoso, com o espetáculo Sambas para novos tempos com repertório de sambas originais que tratam do empoderamento da mulher no samba, das lutas antirracistas e feministas.

Além de valorizar os aspectos culturais de cada município, a #ViradaSP Online 2021 apresenta peculiaridades e pontos turísticos das cidades. Também serão apresentadas entrevistas com personalidades que fazem parte da história da cidade, como por exemplo, a realizada com a folclorista, cientista social e uma das responsáveis pela criação do Museu do Folclore de São José dos Campos, Ângela Savastano.

São José dos Campos se soma a outros 19 municípios de São Paulo que tiveram suas propostas culturais selecionadas e que integrarão a #ViradaSP Online 2021: Bertioga, Botucatu, Franco da Rocha, Ilha Solteira, Itanhaém, Itapevi, Itapira, Mairiporã, Mirante do Paranapanema, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Fé do Sul, São Bento do Sapucaí, São João da Boa Vista, São Luís do Paraitinga, Serrana, Sete Barras, Ubatuba.

Todos condecorados pelo governo estadual paulista com o título de capitais culturais de São Paulo pela qualidade no cenário artístico e o estímulo dado ao setor pelas prefeituras. As próximas edições acontecem em parceria com os municípios de Piracicaba (14/8) e Itapevi (21/8). Já estão confirmados nomes como Criolo e Zélia Duncan, respectivamente.

“A Virada SP é uma iniciativa de ampliação do acesso à cultura e de formação de público que valoriza a diversidade e a qualidade”, afirma o Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. “O objetivo é ressaltar o papel estratégico das expressões artísticas para a promoção do desenvolvimento humano e econômico de todas as regiões do Estado.”

“Importante destacar que a excelência cultural do evento é moldada e protagonizada por artistas locais e pelo fundamental incentivo promovido pelas gestões municipais. Com a transmissão online, totalmente gratuita, via plataforma de streaming e pelo aplicativo #CulturaEmCasa, amplia-se a difusão desta riqueza artística das cidades paulistas para o restante do país”, afirma Danielle Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte.

Para o presidente da Fundação Cultural Cassino Ricardo, Tom Freitas, a #Virada SP Online é um momento de celebrar a arte. “Especialmente neste ano onde a arte tem papel importante para superar os desafios da pandemia, mesmo online a população poderá usufruir de uma programação de qualidade que valoriza a produção local juntamente com importantes nomes nacionais. Com a Virada, vem também a renovação do título de Capital Cultural, que nos reconhece, potencializa e coloca o município no circuito estadual dando a certeza que estamos no caminho certo”, afirma Freitas.

Serviço:

7 de agosto de 2021

12h Início da transmissão

12h10 Nilton Blau

12h40 João Assis

13h10 Olívia

14h Som de Brincante

14h35 Memórias Perdidas – A Noite que se aproxima

15h30 Amélia

16h10 Samba para novos tempos

17h Rolando Boldrin

17h10 Maria Ó

18h20 Marina Lima

19h30 Cia. Jovem de Dança de São José dos Campos

20h30 Matheus Estevão – Essa é pra tocar no rádio

21h30 Mistura Brasileira – Todos os sons

22h30 Sidney Magal

0h Marcelo Naves convida The Simi Brothers

Plataforma: www.culturaemcasa.com.br