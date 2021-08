Escolas municipais recebem o projeto Futebol de Rua pela Educação

As atividades do Instituto Futebol de Rua têm início no dia 18 de agosto na EPG?Jocymara?Falchi, com a participação da EPG Giovani?Angelini, e no dia 19 na EPG Moreira Matos. As ações nas escolas marcam a continuidade do patrocínio da concessionária EDP, a abertura do Núcleo?Arteris e o apoio da Prefeitura de Guarulhos ao projeto Futebol de Rua pela Educação.

Com uma proposta educativa baseada no conceito do esporte para desenvolvimento humano, o projeto será realizado na Vila Galvão e em Bonsucesso, conforme indicação da EDP e da?Arteris, respectivamente, patrocinadoras oficiais dos núcleos, em concordância com a Secretaria Municipal de Educação.?

Ao todo a iniciativa atenderá 160 crianças, de sete a 13 anos, nos períodos manhã e tarde. As atividades seguem a metodologia exclusiva do instituto, que contempla práticas esportivas, pedagógicas, atividades lúdicas e culturais para a formação de valores e o desenvolvimento humano.?

Para Alceu Neto, criador do Instituto Futebol de Rua, a continuidade do Núcleo EDP e a chegada do Núcleo?Arteris?na cidade representam a força da transformação social por meio do esporte. “É gratificante ver que mais de 160 crianças terão a oportunidade de aprender e crescer conosco. As nossas ações têm como foco o futebol de rua, a educação e a cultura. Sem dúvida, o objetivo vai muito além da quadra; nós miramos a vida de cada educando que frequenta nosso núcleo, a realidade em que ele está inserido e o poder de transformação do esporte educacional”, explica.?

Presente em 19 estados e 34 cidades do Brasil, o Futebol de Rua pela Educação atende 2.500 beneficiários por semana.