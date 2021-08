Exposição aborda relações entre o homem e a natureza na Biblioteca Monteiro Lobato

Entre o Homem e a Natureza é o nome da exposição do artista Claudinei Monteiro aberta gratuitamente ao público entre os dias 20 de agosto e 5 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A mostra, que acontece no Salão de Exposições da Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro, tem classificação livre.

Nesse trabalho, Claudinei Monteiro trata do efeito do capital sobre o homem e a natureza. Sob curadoria de Caroline Esteves, a exposição conta com 34 obras, dentre as quais pinturas sob cédulas, pinturas e desenhos de paisagens surrealistas e olhos atentos para que o público possa refletir sobre questões humanas, sociais e ambientais. Registros de trabalhos de street art (arte urbana) do artista também ficarão disponíveis durante a exposição.

No embate entre o urbano e o natural, a exposição Entre o Homem e a Natureza evidencia características essenciais do artista, sua inquietação, curiosidade, simplicidade e olhar aguçado.

As obras de Claudinei Monteiro foram impactadas pelas viagens que realizou por mais de 35 países, dentre os quais Turquia, Hungria, Peru, Egito, Grécia, Chile, Sri Lanka, Irã, Espanha, Portugal, Dubai, Bolívia, França, Inglaterra e Marrocos. Na busca de sincronia com o todo e nessa linha tênue entre a interação e a submissão, o artista questiona: quem vence?

Sobre o artista

Arte-educador e artista plástico formado em educação artística pela Unimesp (Universidade Metropolitana do Estado de São Paulo), Claudinei Monteiro é pós-graduado em história e crítica de artes pela Faculdade Paulista de Artes. Apaixonado pela fotografia, registrou grandes lugares em mais de 35 países, o que resultou em uma exposição individual. Participa efetivamente de encontros ligados ao grafite, desenvolvendo trabalhos urbanos na cidade que somam mais de cem grafites. Atuou também em oficinas nos CEUs e em escolas.

Para conhecer mais sobre o trabalho de Claudinei Monteiro acesse seu perfil no Instagram (https://www.instagram.com/claudinei.monteiro/).

Serviço

Exposição Entre o Homem e a Natureza, de Claudinei Monteiro

Data: de 20 de agosto a 5 de novembro

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Abertura: quinta-feira, 19 de agosto, às 18h30

Salão de Exposições da Biblioteca Monteiro Lobato

Endereço: rua João Gonçalves, 349, Centro

Classificação livre