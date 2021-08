ONG Cruzando Histórias lança programa gratuito de incentivo à empregabilidade feminina

O projeto social conta com módulos sobre empregabilidade, acolhimento psicológico e mentoria de carreiras. Público-alvo são mulheres da região de Guarulhos, sem trabalho e renda.

A pandemia da covid-19 causou enormes danos na economia brasileira e, mais especificamente, atingiu em cheio a participação das mulheres no mercado de trabalho. No terceiro trimestre de 2020, o Brasil registrou 8,5 milhões de mulheres a menos na força de trabalho, na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados do IBGE, colhidos na Pnad Contínua.

Diante deste cenário, a ONG Cruzando Histórias lança o programa ‘Impulsione a sua Carreira’, em parceria com a empresa do setor elétrico, EDP. O projeto, totalmente gratuito, tem como objetivo promover o cuidado à mulher em situação de vulnerabilidade social e prepará-la para se reintegrar ao mercado de trabalho.

“As dificuldades da mulher no mercado de trabalho sempre foram evidentes, mas com a pandemia as portas se fecharam ainda mais. São milhares de mulheres sofrendo com a sobrecarga do cuidado familiar, ou mesmo em situação de violência doméstica, isoladas do mercado, muitas vezes só por ser mulher”, reflete Bia Diniz, fundadora e presidente da ONG.

Ao todo serão selecionadas 28 mulheres, por meio de um processo seletivo. É imprescindível ser maior de 18 anos e residir em Guarulhos ou arredores.

A jornada proposta pelo programa se inicia por um workshop de empregabilidade online, seguido por uma etapa de acolhimento psicológico e mentoria de carreira. Ao final, o perfil profissional de todas as participantes será disponibilizado numa ‘Vitrine de Talentos’, para que as empresas parceiras da Organização possam oferecer vagas e novas oportunidades às profissionais.

As inscrições são gratuitas e estão abertas em https://www.cruzandohistorias.org/impulsione-sua-carreira-edp até o dia 18 de agosto de 2021.

Sobre a Cruzando Histórias

A Cruzando Histórias é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, focada em oferecer projetos sociais de acolhimento e desenvolvimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. Fundada em 2017 pela Empreendedora Social, Bia Diniz, tudo começou com um trabalho de escuta empática e contação de histórias de pessoas desempregadas em busca de recolocação no centro da Cidade de São Paulo. Desde então, o sonho cresceu e se multiplicou em uma equipe de voluntários que se apoiam em valores-chave como a empatia, colaboração social, educação e inclusão para mudar a realidade de milhares de mulheres pelo Brasil. Somente em 2020, a Organização ofereceu cerca de 1500 horas de orientação de carreira e psicoterapia, impactando mais de 6.000 pessoas pelo País. Para mais informações acesse: https://www.cruzandohistorias.org/