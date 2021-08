Estabelecimentos comerciais de Guarulhos podem abrir sem restrição de horário, mas com protocolos

A Prefeitura de Guarulhos publicou nesta quinta-feira (19) o decreto 38287/2021, que versa sobre a flexibilização das regras de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e outros na cidade. A partir de agora eles poderão abrir sem restrição de horários e com capacidade de 100%, desde que respeitem regras como distanciamento social de 1,5 m por pessoa, utilização de máscara, disponibilização de álcool em gel e aferição de temperatura na entrada.

Além disso, a partir do dia 1º de setembro, estabelecimentos como restaurantes, bares, cafés, lanchonetes, academias, museus, cinemas, teatros, shows com público sentado deverão exigir, na entrada, o comprovante de vacinação dos clientes maiores de 18 anos, que devem estar com pelo menos a primeira dose tomada.

Reunião com entidades

O prefeito Guti e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Bruno Gersósimo, pasta que é responsável pela fiscalização dos estabelecimentos, se reuniram na tarde desta quarta-feira (18) com representantes de associações e de diversos empreendimentos para alinhar essas questões e pedir colaboração para que a cidade possa continuar a ter uma retomada consciente.

De acordo com Guti, a intenção do governo é prosseguir com a reabertura ao avaliar os dados e números disponíveis. “Há um ano, tudo o que nós queríamos era poder reabrir o comércio. Agora, temos essa possibilidade e precisamos fazer com muita responsabilidade, por isso contamos com a colaboração de todos”, disse.

“A fiscalização seguirá normalmente para verificar se os estabelecimentos estão seguindo as regras de prevenção à covid-19. Mas, a partir de 1º de setembro, caso os estabelecimentos não cumpram a nova determinação, serão autuados. Daremos esse período para que eles se adaptem”, explicou Gersósimo.