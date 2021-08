Inscrições para o programa Música nas Escolas são prorrogadas até 1º de setembro

A Prefeitura de Guarulhos prorrogou até o dia 1º de setembro as inscrições para o programa Música nas Escolas, iniciativa das secretarias de Educação e Cultura para a oferta de aulas coletivas de música para alunos da rede municipal. Destinadas a alunos do 4º e do 5º ano, as aulas são gratuitas e oferecidas em todos os CEUs da cidade, sempre aos sábados.

Para participar, os responsáveis pelas crianças devem efetuar a inscrição na unidade do CEU mais próxima de sua residência. As aulas terão início no dia 4 de setembro e seguem até dezembro. Nesse momento de retomada do programa serão disponibilizadas 1.200 vagas, distribuídas pelos 12 CEUs de Guarulhos. O Música nas Escolas conta com a atuação de 50 profissionais, jovens instrumentistas que compõem a Orquestra GRU Sinfônica.

Com o ensino por meio de aulas coletivas, o programa objetiva tornar a música parte do cotidiano das crianças e de sua formação enquanto indivíduos, para que possam desenvolver aspectos cognitivos e habilidades, seu relacionamento interpessoal e humano.

Para saber mais acesse portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br.

Confira os endereços e telefones da unidade do CEU mais próxima de sua residência: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ite/ceu/index.php?p=12.