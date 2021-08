São Paulo oferece oficinas de incentivo ao empreendedorismo às mulheres com deficiência

Durante os meses de setembro, outubro e dezembro, as mulheres com deficiência do estado de São Paulo poderão participar do “Programa Faça Fácil”. A Ação prevista no Programa Todas in-Rede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, será realizada em parceria com o Sebrae-SP, dividida em três oficinas que terão como objetivo ensinar e orientar as mulheres com deficiência a terem geração de renda por meio de negócios online.

A primeira oficina será realizada no dia 2 de setembro, das 9h às 11h. Com o tema “Comece Certo nas Redes Sociais”, a palestra ensinará o passo a passo para o cadastramento da empresa na plataforma do Facebook e também, compartilhará dicas importantes de como administrar as redes sociais. As mulheres interessadas devem se cadastrar por meio do link: https://forms.gle/nYw7yNtP6LSUXjpv7.

Já a segunda oficina, que tem como tema “Venda Online Agora Mesmo”, será realizada no dia 3 de outubro, das 9h às 11h, e ensinará as mulheres com deficiência a começarem a vender online por meio do marketplace do Facebook, além de destacar outros marketplaces do mercado. As mulheres interessadas devem se cadastrar por meio do link: https://forms.gle/sBQTzoMEwnAk5j7H9.

A terceira e última oficina “Transforme Seguidores em Compradores”, realizada no dia 2 de dezembro, das 9h às 11h, é focada para quem já tem suas empresas cadastradas nas plataformas Facebook e Instagram e agora precisa trazer mais seguidores por meio de anúncios e também aprender a se relacionar com eles e converter vendas usando o WhatsApp Business. As mulheres interessadas devem se cadastrar por meio do link: https://forms.gle/4oHoo2pMfQWhbqd88.

As palestras são oferecidas de forma gratuita e realizadas online, via YouTube, com interpretação de Libras. A participação em uma das oficinas não impede a participação nas outras duas oficinas e também, ao se inscrever em apenas uma, não é obrigatório participar das restantes.