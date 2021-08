Desde 2004 rejeitadas pelo TCE, contas da Prefeitura na gestão Guti são aprovadas pela Câmara

A Câmara Municipal de Guarulhos aprovou com 27 votos favoráveis nesta quarta-feira (25), as contas referentes ao exercício de 2017 da Prefeitura, primeiro ano de gestão do prefeito Guti. “A aprovação pelo Legislativo nos dá um verdadeiro atestado de boa gestão à frente da cidade. Infelizmente, durante anos seguidos, Guarulhos viveu sob administrações que não privilegiaram as contas públicas”, afirmou Guti.

A análise dos vereadores acontece após parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que já aprovou dois anos consecutivos de gestão Guti (2017 e 2018), depois de análises minuciosas dos contratos da Prefeitura.

Desde 2004, Guarulhos não tinha as contas aprovadas pelo TCE. Nos 16 anos de PT à frente do Executivo, em apenas dois houve parecer favorável do TCE. O ex-prefeito Elói Pietá teve as contas rejeitadas nos anos de 2001 e 2002 e entre 2005 e 2008. Já Sebastião Almeida teve todas as suas contas, entre 2009 e 2016, rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado.