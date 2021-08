Guarulhos abre agendamento para a vacinação de adolescentes contra a covid-19

O portal de agendamento da vacina contra a covid-19 da Prefeitura de Guarulhos (https://bit.ly/VacinaGru) liberou às 14h desta quarta-feira (25) vagas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) para que os adolescentes sem comorbidades, de 15 a 17 anos, agendem sua dose já a partir desta sexta-feira (27). Além de antecipar a vacinação deste público que, pelo Plano Estadual de Imunização, somente começaria na segunda-feira (30), o município ampliará de 19 para 68 os postos de atendimento.

Até então, pela quantidade reduzida de vacinas da Pfizer repassada ao município (imunizante recomendado para a vacinação de pessoas menores de 18 anos), Guarulhos concentrava as doses para esta população em 19 polos. Porém, com o recebimento de novo lote para o atendimento exclusivo dos adolescentes, o município estenderá, a partir desta sexta-feira, a imunização deste público para as 68 UBS engajadas na campanha.

Documentos necessários

A vacinação contra a covid-19 de pessoas menores de 18 anos está condicionada à autorização dos pais ou responsáveis legais, mediante o preenchimento de um termo de assentimento, modelo que também está disponível no site https://bit.ly/VacinaGru. Ao agendar a vacina neste link, após selecionar a unidade e horário para tomar a dose, o portal apresenta uma tela com o comprovante de agendamento e as opções para imprimir o formulário Vacivida, bem como o documento de anuência.

O termo de assentimento deverá ser preenchido e assinado pelos pais ou representante legal e apresentado no dia agendado para vacinação, mesmo que o adolescente compareça aos postos de vacinação acompanhado pelos genitores ou tutores. Além do formulário de anuência, eles também precisam levar um documento com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço.