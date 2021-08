Adolescentes com comorbidades não precisam mais agendar vacina em Guarulhos

A partir da próxima segunda-feira (30) os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência, bem como as gestantes e puérperas nessa faixa etária não precisarão mais agendar sua vacina contra a covid-19 no site bit.ly/VacinaGru. Quem pertence a esse grupo e ainda não se vacinou poderá comparecer diretamente a qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade para se imunizar, levando consigo documento que comprove uma dessas condições.

Já para os adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades permanece a necessidade de agendamento da vacina. A imunização contra a covid-19 de pessoas menores de 18 anos está condicionada à autorização dos pais ou responsáveis legais, mediante o preenchimento de um termo de assentimento, modelo que também está disponível no site bit.ly/VacinaGru.

O documento deve ser apresentado no dia da imunização, ainda que o adolescente compareça acompanhado pelos genitores ou tutores aos postos. Além do formulário de anuência, eles também precisam levar um documento com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço.

Maiores de 18 anos

Outra novidade na campanha de vacinação no município é que a partir da próxima segunda-feira a população adulta acima de 18 anos será imunizada exclusivamente por meio de demanda espontânea. Ou seja, não haverá mais agendamento da vacina para esse púbico. Segunda cidade depois capital que mais vacinou contra a doença no Estado de São Paulo, Guarulhos administrou até as 14h desta sexta-feira (27) 1.257.089 de imunizantes contra a covid-19, sendo 887.922 de primeiras doses, 332.521 da segunda aplicação e 36.646 da dose única.