Edição online do Circuito Sesc de Artes contempla 157 cidades do Estado

Entre os dias 8 e 19 de setembro acontece o Circuito Sesc de Artes 2021 – Praças Digitais, evento totalmente online e gratuito com artes visuais, circo, cinema, dança, música, teatro, literatura, tecnologias, conteúdos sobre história e memória local, gastronomia e turismo, além de mais de mil artistas e 250 atividades em sua programação. Para participar confira a programação no site sescsp.org.br/circuitosescdeartes.

Em sua 12ª edição o evento contempla 157 cidades do Estado e conta com a participação de profissionais, instituições, grupos, coletivos e artistas que atuam nacionalmente, muitos deles nascidos em municípios paulistas, que incluem nomes como Ignácio de Loyola Brandão, Reynaldo Gianecchini, Maria Gadú, Kamau, Daniel Munduruku, Renato Teixeira, Marcia Kambeba, Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Roberta Estrela D’Alva, Marcelo D’Salete, Conceição Evaristo, Renato Janine Ribeiro, Siba e Museu Casa de Portinari, entre outros.

A partir do tema Guarulhos Resiste: um Olhar para a Arte Jovem da Cidade, a programação desta edição destaca ainda a participação dos artistas guarulhenses Baobá, Elisabeth Regina, Franklin Jones, Juliana Martins, MC Peixe, MC GB (Gabriel Negrão), Monique Martins (Amora) e Nelson Simplício. Já na série #CURTAEMCASA o evento conta com a participação da cineasta guarulhense Janaína Reis.

Realizado desde 2008, o Circuito Sesc de Artes acontece em parceria com prefeituras municipais e sindicatos do comércio locais e tem como objetivo estimular a circulação e a difusão de trabalhos artísticos em cidades onde as unidades do Sesc não estão presentes.

Conteúdos para gestores culturais e professores

Como parte da programação do Circuito Sesc de Artes 2021 – Praças Digitais, o Sesc São Paulo realiza de 1º a 4 de setembro o Ciclo Diálogos sobre Gestão Cultural. O evento promove o debate entre cerca de 900 gestores e profissionais culturais que atuam na esfera pública, privada e do terceiro setor de 157 municípios de São Paulo. Em quatro dias o ciclo contemplará reflexões de especialistas, pesquisadores e autores sobre gestão pública da cultura, políticas culturais e tecnologias digitais, entre outros assuntos relevantes ao setor cultural.

A programação do Circuito Sesc de Artes 2021 contará ainda com um ciclo de sensibilização para professores que será realizado no mês de outubro. Serão três encontros em ambiente digital, com reflexões teóricas e proposições práticas sobre estratégias de aplicações da arte e da cultura como meios de socialização, com o intuito de pensar novas formas de reocupar a escola a partir do contexto atual. A ação, voltada aos professores das redes públicas e particulares de ensino de todas as cidades do estado de São Paulo, será transmitida nos canais do Sesc São Paulo.

Eixos temáticos

A programação do Circuito Sesc de Artes 2021 – Praças Digitais está dividida em nove eixos temáticos: Teatro+Dança+Circo, Som na Caixa, Luz, Câmera e Ação, Imagens e Fazeres, Dedo de Prosa, Coisa de Criança, É Coletivo, Histórias da Nossa Terra e Cultura em Pauta.

As inscrições para cursos, oficinas e workshops podem ser realizadas a partir das 15h de 2 de setembro, quinta-feira. Toda a programação e orientação para inscrições do Circuito Sesc de Artes 2021 – Praças Digitais fica disponível no site sescsp.org.br/circuitosescdeartes (para as residências artísticas de teatro, música, dança, circo e literatura, as inscrições serão feitas por meio de formulário específico no próprio site do evento).

Serviço

Circuito Sesc de Artes 2021 – Praças Digitais

DATA: de 8 a 19 de setembro.

Online e Gratuito

Programação completa no site sescsp.org.br/circuitosescdeartes.

Inscrições

Cursos, oficinas, workshops e residências artísticas – a partir das 15h de quinta-feira (02), no site do Circuito (sescsp.org.br/circuitosescdeartes).