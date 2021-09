Segunda edição do projeto Igualdade Racial em Ação acontece no próximo dia 18

A Subsecretaria da Igualdade Racial (SIR) de Guarulhos realizará em 18 de setembro a segunda edição do projeto Igualdade Racial em Ação. O evento acontecerá das 10 às 16h no Centro de Integração da Cidadania – CIC Pimentas, na estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes.

O evento irá integrar, além da SIR, as pastas de Saúde, Cultura e Serviços Públicos, além de organizações da sociedade civil, e tem como objetivo integrar o indivíduo na sua totalidade às atividades culturais, educativas e sociais, bem como fortalecer seu papel junto à comunidade onde está inserido.

O evento oferecerá diversas atividades, como orientação do programa de coleta seletiva e educação ambiental, atendimento de demandas sociais feitas pelas equipes do Cras, atendimento e orientação da Defensoria Pública do Estado, ações de atenção e defesa da mulher da Subsecretaria de Políticas para Mulheres, atendimento e orientação ao migrante, exposição sobre personalidades negras, atendimento do SOS Racismo, orientação e atendimento do Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (Ciet) e a Feira da Economia Solidária, além de testagens rápidas de HIV e hepatites.