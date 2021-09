CCR NovaDutra faz operação especial de atendimento durante o feriado prolongado de 7 de Setembro

A CCR NovaDutra realiza, a partir desta sexta-feira (03), operação especial de atendimento aos motoristas e passageiros em viagem pelos 402 quilômetros da via Dutra durante o feriado prolongado de 7 de setembro, Dia da Independência. A operação contará com papa-filas nos pedágios; equipes do SOS Usuário em pontos estratégicos da rodovia; além de veiculação de dicas de segurança e entrevistas ao vivo sobre as condições de tráfego na saída e no retorno do feriado na CCRFM 107,5. A previsão da concessionária é de que mais de 860 mil veículos utilizem a via Dutra durante todo o feriado.

No trecho paulista, o tráfego deverá ficar intenso entre 19h e 21h de sexta-feira(03) e entre 10h e 12h de sábado, dia (04). No retorno, o tráfego deve ser maior terça-feira (07), entre 17h e19h. Já no trecho fluminense, a previsão é de tráfego intenso entre 15h e 19h de sexta-feira (03) e entre 10h e 12h de sábado (04). No retorno, o tráfego deve ser maior na terça-feira, dia (07), das 17h às 19h.

Expectativa de Tráfego – Trecho paulista

Devem deixar São Paulo pela via Dutra mais de 267 mil veículos, entre a zero hora de sexta (03) e a meia-noite de sábado (04).

Saída de São Paulo (horários de pico):

Sexta-feira (03): das 19h às 21h – previsão de 8.607 veículos por hora.

Sábado (04): das 10h às 12h – previsão de 8.577 veículos por hora.

Volta para São Paulo (horário de pico):

Terça-feira (07): das 17h às 19h – previsão de 9.700 mil veículos por hora.

Expectativa de Tráfego – Trecho fluminense

Devem deixar o Rio de Janeiro pela via Dutra em torno de 183 mil veículos, entre a zero hora de sexta-feira (03/09) e a meia-noite de sábado (04/09).

Saída do Rio de Janeiro (horários de pico):

Sexta-feira (03): das 15h às 19h – previsão de 5.649 veículos por hora.

Sábado (04): das 10h às 12h – previsão de 5.644 veículos por hora.

Volta para o Rio de Janeiro (horários de pico):

Terça-feira (07): das 17h às 19h – previsão de 5.515 veículos por hora.

Operação especial de atendimento do SOS Usuário

Para auxiliar os usuários durante a viagem, a via Dutra será inspecionada por mais de cem viaturas e 500 profissionais. Entre eles, médicos, agentes de atendimento pré-hospitalar e equipes de emergência, que estarão 24 horas à disposição dos usuários, em regime de revezamento, distribuídos em 11 bases operacionais e em locais estratégicos ao longo da via Dutra. Haverá, ainda, reforço operacional nas praças de pedágio e realização de operação papa-filas, quando necessário, que consiste na venda de cupons nas filas das cabines.

Campanha de segurança

Durante o feriado prolongado, a Concessionária reforça a campanha de orientação sobre os riscos e de como evitar a pane seca (ou falta de combustível). Com mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) e dicas de segurança na CCRFM 107,5 NovaDutra, os motoristas serão orientados sobre a importância de realizar um planejamento adequado, além da manutenção do veículo antes da viagem.

As principais dicas para uma viagem segura:

Antes de viajar, verifique sempre o nível de combustível do seu carro;

Calcule a distância com precisão e considere imprevistos, como erros no trajeto e desvios no caminho;

Confira a existência de postos de combustíveis na sua rota.

Obras na pista

A concessionária estará com obra de recuperação de pavimento entre os quilômetros 310 e 308 da pista sentido Rio de Janeiro, no dia 06/09, das 9h às 15h. Ao passar pelo trecho em obras o motorista deve redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada e o limite de velocidade. Os trabalhos de restauração de pavimento visam garantir maior resistência e durabilidade ao piso da rodovia.

Disque CCR NovaDutra 0800-0173536

O motorista que estiver em viagem pela via Dutra e precisar de socorro médico ou mecânico pode acionar o SOS Usuário pelo Disque CCR NovaDutra 0800-0173536. Outra opção é utilizar um dos 804 telefones de emergência ao longo de toda a rodovia a cada quilômetro, nos dois sentidos.

CCRFM e site CCR NovaDutra

Os usuários da via Dutra contam com informações 24 horas por dia sobre a rodovia sintonizando a CCRFM 107,5 NovaDutra. As atualizações de tráfego acontecem a cada três minutos. O site da concessionária – www.novadutra.com.br – também traz informações sobre as condições da rodovia.

Controle de velocidade

Com o objetivo de complementar a fiscalização de velocidade realizada pela Polícia Rodoviária Federal com radares móveis, estão implantados 58 pontos de controle com radares fixos na rodovia, que apoiam a ação policial (veja relação dos locais no site www.grupoccr.com.br/novadutra).

Localização das praças de pedágio e preços de tarifa

Trecho paulista

Km 204 – Arujá – bidirecional – R$ 3,50

Km 182 – Guararema Norte – unidirecional SP/RJ – R$ 3,50

Km 180 – Guararema Sul – unidirecional RJ/SP – R$ 3,50

Km 165 – Jacareí – bidirecional – R$ 6,20

Km 87 – Moreira César (Pindamonhangaba) – bidirecional – R$ 14,20

Trecho fluminense

Km 318 – Itatiaia – bidirecional – R$ 14,20

Km 207 – Viúva Graça (Seropédica) – bidirecional – R$ 14,20