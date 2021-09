Inclusão no ensino da música é tema do segundo encontro do webinário do Cemear

Na próxima quarta-feira (08), às 19h, a Secretaria de Educação de Guarulhos realizará o segundo encontro do ciclo de palestras do 1º Webinário de Música do Cemear (Centro Municipal de Educação e Artes), com o tema A Inclusão no Ensino da Música. A ação envolve professores de música e convidados e apresenta diferentes vivências a fim de ampliar o conhecimento, compartilhar experiências em sala de aula e contribuir para a qualidade social na educação.

A transmissão online acontece pelo canal da Secretaria de Educação no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=750gOGhPbJ8.

A palestra contará com a participação dos professores Eliane Andreoli e Fábio Bonvenuto, em um formato de apresentação, conversa e resposta às perguntas no chat ao vivo. Eliane possui doutorado em educação, é gestora da Hortelã Ações Educativas e especialista em artes visuais e inclusão social. Já Bonvenuto é o idealizador do Projeto Música do Silêncio, do Conservatório de Guarulhos, pioneiro na educação musical de surdos, especialista em musicografia Braille e musicoterapeuta.

Os encontros do 1º Webinário de Música do Cemear seguem até novembro. O primeiro foi realizado no dia 25 de agosto e contou com mais de 300 visualizações no canal. Ele pode ser visto no link https://www.youtube.com/watch?v=XEDwL0W1VEU.