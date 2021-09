Prefeitura dá início a cursos de qualificação profissional e preparatórios

A Secretaria do Trabalho de Guarulhos iniciou nesta última quarta-feira (1º) os cursos preparatórios de português e matemática e os de qualificação profissional. As aulas inaugurais contaram com a presença de professores das turmas, gestores, representantes da Associação de Promoção do Desenvolvimento Local (APDL), órgão responsável por ministrar as aulas qualificadoras, e do secretário Toninho Magalhães.

Para Magalhães, qualificação é o melhor caminho para se conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho ou melhorar sua posição. “Todos os cursos são pensados e analisados para atender as demandas de mercado. Vocês estarem aqui é um grande passo em suas vidas. Mostra que buscam uma vida melhor e eu espero que aproveitem essa oportunidade com muita dedicação”, disse.

Cursos

Os 14 cursos de qualificação têm 420 alunos matriculados, que estão divididos em 28 turmas em três escolas nas regiões Taboão e Pimentas. Entre os cursos estão barman, cabeleireiro, cuidador de idosos, estética corporal e facial, manicure e pedicure, manutenção do smartphone e tablet, maquiagem e designer de sobrancelha, marketing e vendas, entre outros.

Já o curso de português e matemática, que tem o objetivo de preparar o aluno para prestar concursos, vestibulares e provas em entrevistas de emprego, tem 64 alunos e as aulas acontecem no Adamastor Centro em dois períodos.