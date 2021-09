Colégio Parthenon promove festival literário ‘Entre Janelas’

O Colégio Parthenon promoverá de 13 a 18 de setembro o Flipar 2021 – Festival Literário Parthenon. Esse ano o tema será “Entre Janelas”, caracterizando um tempo de janelas que se encontram para a promoção de histórias, leituras, contações de histórias, encontros com leitores e boas conversas.

O objetivo do evento é garantir a apresentação de processos de letramento e expressão de linguagens, como forma de promover a leitura e a escrita. Devido à pandemia, o evento será realizado de forma virtual. As inscrições são gratuitas devem ser realizadas através do link http://colegioparthenon-com-br.rds.land/pagina-de-inscricao-flipar?utm_source=faceads&utm_medium=social&utm_campaign=incricoes-flipar.

Os participantes já confirmados são Josca Ailine Baroukh, escritora e educadora, com o livro “Adivinhas de Brincar”; Lucila Silva de Almeida, escritora e educadora, com o livro “Adivinhas de Brincar”; Gustavo Piqueira, escritor e designer gráfico, com o livro “Odisséia de Homero”; Nireuda Longobardi, escritora e ilustradora, com o livro “Mitos e Lendas do Brasil”, Alexandre Rampazo, escritor e ilustrador, com o livro “Acor de Coraline”; André Neves, escritor e ilustrador, com o livro “Tombolo do Lombo”; Penélope Martins, escritora, narradora de histórias e articuladora de projetos de leitura, com o livro “Minha vida não é cor-de-rosa”; Gabriela Romeu, jornalista, documentarista e escritora, com o livro “Lá no meu Quintal”; Luciano Pontes, escritor, ilustrador, ator, dramaturgo e palhaço, com o livro-mural “Leituras socializantes”; Sueli de Souza Cagneti, mestre e doutora, com o livro “Leitura em contraponto”; Cristiano Gouveia, ator, músico, diretor musical, escritor e contador de histórias, com o livro “Vermelho de dar dó”; Pablo Lugones, coordenador editorial da Gato Leitor, com o livro “O Passeio”; João Anzanello Carrascoza, escritor, “Trilha dos Deuses”; Monica Broti, autora, mestre e doutoranda, “Feliz por você estar aqui”; Roger Mello, autor e ilustrador, “Clarice”; Márcia Leite, editora, escritora e educadora, “Poeminhas da Terra”; Marco Haurélio, escritor, “Contos Folclóricos Brasileiros”; Eliandro Rocha, escritor e formador de leitores, com o livro “Meu Cachorro Sumiu”; Andréa Avelar, escritora, poetisa, compositora e roteirista, com o livro “O Quintal de Aladim”; Volnei Cunha Canônica, escritor, presidente do Instituto de Leitura quindim e Diretor do Clube de leitura Quindim, com o livro “Tanta Chuva no Céu”; Daniela Padilha, fundadora e Editora da Jujuba, com o livro “Literatura de colo”; Marie Ange Bordas, jornalista, fotógrafa e educadora.

Confira a programação: