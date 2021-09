Guarulhos abre agendamento da vacina contra a covid-19 para adolescentes acima de 12 anos

A Prefeitura de Guarulhos abriu às 15h desta sexta-feira (3) o agendamento no site bit.ly/VacinaGru para adolescentes de 12 a 14 anos se vacinarem contra a covid-19 a partir da próxima quarta-feira (8), com data e horário marcados. Simultaneamente, na mesma data, o município iniciará a imunização de idosos de 90 anos ou mais com a terceira dose, sendo que este público poderá procurar diretamente uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade, sem precisar agendar sua vacina.

Para absorver toda essa demanda de vacinação as UBS funcionarão com horário estendido, até as 19h, nos dias 8, 9 e 10. Vale destacar que na segunda-feira (6) as unidades não vão abrir em decorrência do ponto facultativo que antecede o feriado de 7 de setembro, que já estava determinado desde 15 de dezembro de 2020 por força de decreto municipal. Portanto, o expediente nos postos de saúde de Guarulhos será retomado na quarta-feira (8) com o horário ampliado.

A Secretaria da Saúde esclarece também que, sempre que o aprazamento da vacina contra a covid-19 cair em fim de semana ou feriado, a orientação é para que a pessoa procure uma UBS no primeiro dia útil subsequente para completar seu esquema vacinal.

Documentos

Os idosos que vão tomar a terceira dose contra o coronavírus devem levar o cartão de vacinação, além de um documento com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço, os quais também serão exigidos dos adolescentes, com exceção do primeiro. Como a vacinação contra a covid-19 de pessoas menores de 18 anos está condicionada à autorização dos pais ou responsáveis legais, estes precisam preencher e assinar o termo de assentimento, modelo que também está disponível no site bit.ly/VacinaGru. O formulário de anuência será exigido ainda que o menor compareça acompanhado aos postos.