Lady Gaga lança música com Pabllo Vittar em ritmo de forró

Depois de muita espera dos fãs, Lady Gaga lançou nesta sexta-feira, 3, o álbum de remixes do Chromatica. Dawn of Chromatica estreia com diversas participações musicais.

As colaborações contam com nomes como Charli XCX, Rina Sawayama, Arca, Bree Runway e Pabllo Vittar. A artista brasileira aparece no remix de Fun Tonight, que teve produção da Brabo Music.

A nova versão possui ritmos tipicamente brasileiros: o forró e o arrocha. Em comunicado enviado à imprensa, Pabllo revela que esse encontro é a realização de um sonho. “Demais poder estar ao lado de uma das principais artistas pops da atualidade como a Lady Gaga, e em projeto que é um marco para música mundial. Me sinto muito feliz e privilegiada de fazer parte de tudo isto”, afirmou.

No Instagram, a cantora norte-americana comemorou o lançamento do disco. “Eu os convido a dançar esse álbum em homenagem a jovens artistas de todo o mundo. Artistas que veem o mundo, sentem o mundo e colocam esse sentimento em algo maior do que todos nós: a música.”