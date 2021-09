Atitude 67 lança o EP “RUA”

Na sequência dos EPs “Mato” e “Onda”, os integrantes do Atitude 67 divulgam “Rua”, para fechar com chave de ouro os lançamentos da trilogia “Atitude No Rolê”. Gravado em São Paulo, cidade que os sul-mato-grossensesescolheram para morar, “Atitude no Rolê – Rua” traz cinco faixas inéditas e autorais – ouça aqui -, produzidas por Dudu Borges, que estarão disponíveis em todas as plataformas de áudio no dia 09 de setembro, às 21h, pela Universal Music.

Já no YouTube, o primeiro videoclipe disponibilizado – no mesmo dia e horário do álbum – será o da faixa foco ‘Maverick’. A paixão por carros antigos fez com que o grupo elegesse a composição para dar o start nos lançamentos audiovisuais do EP “No Rolê – Rua”. Pedrinho conta a história da faixa “Quando eu era criança, ia jogar em uma lan house que tinha uma garagem do lado com um Maverick preto com listras vermelhas estacionado por lá. O pai do Karan chegou a ter um Maverick também, mas de outra cor. Essas histórias e a paixão por carros antigos sempre esteve em nosso imaginário. O Maverick é um carro elegante e então construímos a letra através desse mood central”

As outras faixas que compõe o álbum são “Rolezin”, “Copinho Na Mão”, “Menina que Voa” e “Esquema”, que serão disponibilizadas no YouTube, nesta ordem, sempre às quintas feiras, às 11h, até o dia 07 de outubro. Toda direção de vídeo é de Phill Mendonça.

A capital paulista acolheu o grupo desde 2016, quando se mudaram de Campo Grande para viverem do sonho da música. E é inegável que São Paulo reúne todos os sons, culturas, gostos, tribos e rolês por cada cantinho da principal metrópole do país. Então, como forma de homenagear a cidade e todos os rolês e músicas que fizeram nela, o A67 a escolheu como cenário para as gravações de Atitude no Rolê – Rua. Mas, como o grupo mesmo afirma, esse EP vai representar todos os rolês de rua pelo Brasil afora.

Sobre o Atitude 67

Eleito “Grupo do Ano” no Prêmio Multishow 2019, o Atitude 67 é formado por seis amigos do Mato Grosso do Sul: Pedrinho Pimenta, Éric Polizér, Karan Cavallero, GP, Leandro Osmar e Regê. O grupo recebeu o Certificado de Diamante pelo álbum “Atitude 67”, Diamante Triplo pelo hit “Cerveja de Garrafa”, Diamante por “Saideira”, além de arrematar mais dois Certificados de Platina Duplo, seis de Platina e 10 Certificados de Ouro.

O Atitude 67 supera a incrível marca de 1 bilhão de streams e hoje figura no chart do Spotify com a música “Tão Linda”, plataforma onde o grupo tem mais de 3 milhões de ouvintes mensais, além de ultrapassar 500 milhões de views em seu canal oficial no YouTube e quase 700 mil seguidores no Instagram. Entre seus principais sucessos estão os hits “Cerveja de Garrafa”, “Saideira”, “Tão Linda”, entre outros.

Em parceria com a Universal Music e a GTS, divisão global de agenciamento artístico e produção de eventos, o grupo começou o ano de 2020 apresentando o projeto “Label“, com lançamentos mensais que compõem o primeiro DVD do Atitude 67, Label 67, já disponível em todos os aplicativos de música. A banda ainda lançou o projeto especial “Arraiá 67” com releituras de grandes sucessos da música brasileira, além da inédita “Eu que Lute pra Prestar” com Felipe Araújo. Com o projeto “Atitude No Rolê”, a banda surpreendeu em diferentes moods, como o “Onda” e o “Mato”, já disponíveis nas plataformas de áudio e vídeo, em uma mistura única de sons e paisagens.