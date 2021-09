Nubank e Google são presenças confirmadas no DevCamp 2021

Desde 2013, o DevCamp dissemina conteúdos sobre tecnologia, sendo o principal evento para a comunidade de desenvolvedores, com o intuito de contribuir para a comunidade e fomentar a discussão sobre o assunto e aproximar pessoas com assuntos inovadores. Até então, não havia nenhum encontro de referência na área.

A edição de 2019 foi a última presencial, contando com mais de 1,6 mil participantes. No ano de 2020, com a chegada da pandemia, o evento foi on-line e quebrou barreiras. Com 3 mil inscritos e 17 palestrantes, num formato inspirado em talk shows, foi sucesso de público.

Para este ano, não será diferente, as inscrições estão abertas e a expectativa é superar os números da edição passada e já conta com fortes nomes confirmados, como:

· Heloisa Carbone, engenheira de software da Nubank;

· Neto Marin, Customer Engineer do Google;

· Alexandre Magno, um dos pioneiros em Scrum no Brasil com clientes no mundo inteiro, fundador da Emergee;

· Eduardo Brandão, UX da Globo;

· Fabiane Nardon, cientista da computação com longa experiência em sistemas de grande porte, CTO da Tail;

· Anderson Braz, Software Engineering Manager da Dafiti;

· Gabriel Braga Marostegam, head de Data Strategy da CI&T, e outras grandes referências na área.

A programação é gratuita e está dividida entre os dias 14 e 17 de setembro, sendo o primeiro dia chamado de Devroots, com conteúdo específico voltado para código, palestras técnicas nas quais os participantes aprendem na prática.

O dia 15 é marcado como ‘Além do Código’ irá abordar tópicos que vão bem além das linhas de código, com seminários trazendo assuntos inovadores, de gestão de equipes ou de processos, ferramentas, cases e metodologias.

No dia 16, a temática Data Track, para quem quer ficar por dentro dos principais assuntos relacionados a big data e machine learning.

Encerrando o evento, no dia 17 irá ocorrer o Xperience Track, abordando o design como poderosa ciência de transformação em todos os aspectos que cercam essa responsabilidade.

“O DevCamp é feito por pessoas para as pessoas, por isso é tão especial. Sempre com o propósito muito claro, contribuir para a comunidade e fomentar a discussão sobre tecnologia, o DevCamp foi ganhando força e esse ano promete ser ainda melhor. As expectativas estão bem altas”, afirma Emmy Tajima, gerente de marketing da Dextra e organizadora do DevCamp.



Sobre o DevCamp

Com a primeira edição em 2013, o DevCamp foi ganhando força e se tornou o principal evento que reúne a comunidade de desenvolvedores e ressalta a importância de consumir e disseminar conteúdo sobre tecnologia. O propósito do encontro é contribuir para a comunidade e fomentar a discussão sobre o assunto, trazendo novas discussões e nomes de referência no mercado.