Olha o lixo!

Aprovada a Taxa do Lixo em Guarulhos, com valores atrelados ao consumo de água, as tradicionais broncas maternas, quando os filhos demoram no banho, mudarão. A antiga frase: “Sai logo desse banho meu filho! Olha a água!” passará a ser: “Sai logo desse banho meu filho! Olha o lixo!”

O lado bom

Com a Taxa de Lixo chegando, muitos gordinhos já pensam em fazer dieta e praticar exercícios. É que com um corpinho mais esbelto gasta-se menos tempo debaixo do chuveiro. Este colunista, ao saber que pagará R$ 45,76 mensais já iniciou suas caminhadas e pretende adotar uma alimentação vegana.

Zona Azul I

Ao voltar a cobrança da Zona Azul, muitas ruas da cidade ficaram vazias. Uma delas é a Rua Assis Chateaubriand, no Centro. Nessa rua só existe a entrada da Associação Cristã de Moços (ACM). Cobrar para estacionar nessa rua, na verdade, é cobrar apenas de quem é sócio do clube, mais ninguém.

Zona Azull II

A Rua José Pedro Zanardi, região central, também ficou vazia após o retorno da Zona Azul. Enquanto o sistema público cobra R$ 3,50 por uma hora, os estacionamentos locais baixaram os preços para R$ 5,00 o período. Assim, os motoristas preferem pagar R$ 1,50 a mais e ter garantida a segurança de seu veículo. Afinal, em caso de furto ou roubo na rua, só resta ao motorista o choro.

Tá sem som

As sessões virtuais da Câmara têm provocado todo tipo de curiosidades: cachorro latindo ao fundo, criança chorando, gente rindo à beça, tudo em função de microfones constrangedoramente abertos. Tem vereador que participa da sessão até dentro de automóvel. Mas o pior é quando o presidente suspende a sessão. São vários minutos em que os espectadores se sentem olhando para o vídeo de uma câmera de segurança. Gente pra lá e pra cá sem nenhum áudio. Bons tempos da TV Câmara. Aliás, onde estão esses profissionais?

Nova direção

O Partido Liberal (PL) está sob nova direção em Guarulhos. Depois de perder o Avante e passar pelo Cidadania em 2020, Wagner Franco assume a presidência da legenda no lugar do Coronel Flammarion, que foi também candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Adriana Afonso. Assim, o partido volta a engrossar a base de apoio do prefeito Guti.