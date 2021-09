Dia Mundial da Limpeza tem 36 atividades programadas em Guarulhos

Neste sábado (18) centenas de cidades ao redor do planeta participam do Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day). Guarulhos também fará parte do movimento e terá 36 atividades relacionadas ao tema até o próximo dia 30. Estão programadas 22 ações de limpeza ambiental, seis de limpeza solidária, três de limpeza mental, uma de limpeza digital e quatro lives. Algumas ações ainda aceitam inscrições. A programação completa está disponível em http://lixozero.guarulhos.sp.gov.br/conteudo/dia-mundial-da-limpeza-2021.

Esta é a quarta participação consecutiva do município no movimento, que em Guarulhos é organizado pela equipe de educação ambiental da Secretaria de Serviços Públicos (SSP). “O objetivo do evento é engajar o maior número possível de pessoas na limpeza da cidade, ao mesmo tempo em que sensibilizamos quanto à importância da destinação correta dos resíduos para a preservação do meio ambiente”, afirma Celi Pereira, chefe Educação Ambiental da SSP e coordenadora do Programa Lixo Zero Guarulhos.

Estima-se que, desde 2018, ano em a data foi oficializada, mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo já participaram do movimento que visa à criação de cidades seguras, resilientes e sustentáveis. No Brasil a ação é liderada pela parceria entre o Instituto Limpa Brasil – Let’s do It! e o Teoria Verde. Mais informações em https://www.limpabrasil.org/diamundialdalimpeza/.