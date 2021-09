Guarulhos recebe espetáculo ‘Luccas Neto e a Escola de Aventureiros’

Luccas Neto retorna aos palcos com novo espetáculo. Em “Luccas Neto e A Escola de Aventureiros”, as crianças irão descobrir o que é preciso para se tornar um aventureiro de verdade! Para ajudar o nosso foca favorito nesta jornada, quatro novos personagens estarão no palco: Rafa, Yuri, Mandy e Lais, que também sonham se tornar grandes aventureiros. E, como todos os nossos sonhos, eles podem virar realidade.

Com a ajuda do Aventureiro Azul, eles irão descobrir que, para realizar essa missão, é preciso passar por diversas tarefas. Afinal de contas, você precisa provar que tem um bom coração e que sempre irá fazer o bem para conquistar a sua pedra do poder.

Nessa grande aventura, os vilões tentarão estragar os planos dos aprendizes, no entanto nossos amigos estão empenhados na realização dos sonhos. A saga conta ainda com a ajuda mais que especial da plateia, que deverá cantar, dançar, se divertir e mandar boas energias para Rafa, Yuri, Mandy, Lais e Luccas durante o treinamento!

O novo show de Luccas Neto é um musical repleto de coreografias, danças e efeitos especiais. Nosso aventureiro, sempre preocupado com as lições e seu legado, de forma didática e afetiva, demonstra desde a importância da união, do amor e da amizade, até atitudes simples do dia a dia como o cuidado com a saúde bucal e o respeito ao próximo.

E os papais e mamães também terão vez nessa nova montagem. De forma lúdica, algumas temáticas que fazem parte do universo materno e paterno também serão abordadas contemplando os desafios constantes na educação dos filhos.

SERVIÇO:

Dia 11 de Outubro – véspera de feriado tem o especial Dia das Crianças com Luccas Neto no Internacional Eventos (Antiga Philpis) em Guarulhos, apresentando seu novo show musical ‘Luccas Neto e a Escola de Aventureiros’.

Horário da sessão: 19:30

Vendas liberadas: https://www.totalticket.com.br/evento/21342

INGRESSOS 1 LOTE:

Setor Bronze: Inteira 120,00 | Meia 60,00

Setor Prata: Inteira 150,00 | Meia 75,00

Setor Ouro: Inteira 200,00 | Meia 100,00

Mapa do evento: https://www.totalticket.com.br/evento/21342

WhatsApp: 11 97366-9888

Local do evento: Internacional Eventos – Av. João Cavalari, 133 – Guarulhos/SP