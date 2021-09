Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de Fazenda a empresas fornecedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A – PROGUARU

OBJETO: Serviços de controle de acesso nas escolas e unidades administrativas da Secretaria de Educação.

VALOR: R$ 2.955.334,59

SISVETOR INFORMÁTICA – EIRELI

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Licenciamento de uso de Sistemas Integrados de Gestão Administrativa e Financeira, Serviços de Implantação dos Sistemas, Suporte Técnico e Hospedagem.

VALOR: R$ 750.000,00

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE

OBJETO: Serviços técnicos especializados para realizar modelagem tarifária de varrição, coleta, poda, reciclagem e destinação (VCPRD) do município de Guarulhos.

VALOR: R$ 696.290,00

CARVALHO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI

OBJETO: Fornecimento de carne bovina diversas.

VALOR: R$ 498.858,10

EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: Prestação de serviço de manutenção, suporte e atualização do sistema informatizado de controle e gestão do ISSQN, do sistema emissor da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços e no sistema de acompanhamento e fiscalização do repasse do ICMS (Dipam).

VALOR: R$ 360.000,00

GIDEP – GESTÃO INTELIGENTE DE DEVEDORES PÚBLICOS LTDA.

OBJETO: Serviços técnicos de manutenção, suporte, treinamento, capacitação, atualização e aperfeiçoamento do sistema informatizado de execução fiscal.

VALOR: R$ 248.444,21

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE

OBJETO: Recrutamento e seleção de estudantes nas áreas: Técnica de Enfermagem, Enfermagem e Pedagogia.

VALOR: R$ 211.999,74

RAFER INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ARTEFATOSDE MADEIRA EIRELI

OBJETO: Fornecimentos de urnas mortuárias

VALOR: R$ 199.235,80

TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção da iluminação pública com fornecimento de materiais, mão de obra, veículos e equipamentos.

VALOR R$ 199.211,44

INOVAMED HOSPITALAR LTDA

OBJETO: Fornecimento de medicamento.

VALOR: R$ 166.500,00