Bug no iOS 15 acusa armazenamento cheio no iPhone

Ah, a dor e a delícia de ser um early adopter: o iOS 15 saiu e você já pode desfrutar de todas as novidades do novo sistema em suas versões definitivas. Por outro lado, é natural que um probleminha ou outro ainda apareça num estágio tão inicial de lançamento.

Pois ao longo do último dia, alguns usuários já passaram a relatar um problema em específico: em alguns casos, o iOS 15 começou a notificar usuários sobre o armazenamento quase cheio dos seus iPhones… mesmo com dezenas (ou mesmo centenas) de gigabytes livres no espaço interno do aparelho.

Screenshots do problema foram compartilhadas no Twitter, e o MacMagazine recebeu alguns outros relatos de usuários afetados. O mais estranho é que a contagem de armazenamento total do iPhone continua exibindo todo o espaço livre normalmente, mas a seção que exibe o espaço ocupado por cada aplicativo mostra números extremamente inflados:

A maior chatice do problema é que você não pode se livrar do aviso: mesmo que você de fato comece a apagar arquivos e liberar espaço interno do iPhone, a notificação persistirá. Portanto, não adianta sair deletando coisas do dispositivo para se livrar do alerta.

Por outro lado, o problema não altera em nada o uso prático do seu aparelho: você continuará podendo utilizar o espaço livre disponível, e seus arquivos não serão afetados pelo aviso. De qualquer forma, não deixa de ser chato, claro.

A Apple ainda não se pronunciou sobre o problema, mas certamente veremos uma correção do bug na próxima versão do iOS 15. Esperamos que não demore!