Prefeitura celebra o início da primavera com atividades para o público em geral

Nesta terça-feira (21) a Secretaria de Meio Ambiente de Guarulhos retomou as trilhas no Bosque Maia, ação monitorada pelos biólogos da educação ambiental que visa à conscientização quanto à importância da biodiversidade. Durante o percurso os participantes conheceram toda a riqueza e a variedade do mundo natural do parque, como os animais e os microrganismos existentes no local.

Na última trilha foi incluída no percurso a Nascente Modelo Municipal, que passa atualmente por recuperação florestal. Os visitantes plantaram mudas de ingá e pau-mulato para contribuir com a recuperação do local. A ação de recuperação florestal da nascente já surtiu efeito, pois a mesma voltou a verter água, mesmo em um período severo de estiagem. O curso d’água abastece o principal lago do bosque.

A próxima trilha vai acontecer no dia 23 de setembro, às 14h, e para participar é necessário se inscrever pelo telefone 2475-9843. Serão formadas duas turmas com dez vagas cada e é obrigatório o uso de máscara durante as atividades.

Também foram retomadas, no dia 22, no Orquidário Municipal, as Oficinas de Orquídeas, por meio das quais os participantes têm noções básicas sobre o cultivo e o plantio dessa espécie. Quem se interessar pode trazer sua orquídea para aprender as técnicas do replantio, como podar e quais os recipientes mais adequados para o plantio, além de saber o tipo de solo para cada orquídea.

A próxima Oficina de Orquídeas vai acontecer em 29 de setembro, das 10h às 11h. As turmas são limitadas e também é necessário se inscrever pelo telefone 2475-9843. O Orquidário Municipal fica na avenida papa João XXIII, s/nº.

A retomada dessas atividades aconteceu devido ao avanço da vacinação contra a covid-19 no município, mas durante as atividades ainda é necessário manter o afastamento e usar máscara.