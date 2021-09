Parceria no esporte beneficiará cerca de 500 crianças e adolescentes de Guarulhos

Nesta sexta-feira (24) a Prefeitura assinará uma parceria com o Vedacit Vôlei Guarulhos (VVG) que irá beneficiar cerca de 500 crianças e adolescentes na cidade por meio de clínicas, aulas de iniciação esportiva e composição da equipe de alto rendimento nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17. A cerimônia acontece no ginásio da Ponte Grande a partir das 16h para convidados e imprensa.

O time que representa a cidade nas principais competições de vôlei do país irá oferecer atividades e recursos técnicos para o desenvolvimento do público-alvo. Além disso, a parceria também prevê programas de formação e capacitação de professores de educação física da Prefeitura.

Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected] e inserir o nome dos pais, do atleta, data de nascimento, RG, endereço e período de estudo. Para mais informações entre em contato pelo telefone 2087-6866. O início das atividades está marcado para a próxima terça-feira (28).

“A parceria público-privado sempre foi uma das nossas vertentes porque acreditamos nos inúmeros benefícios que esse trabalho em equipe gera ao guarulhense. Vamos atender um número maior de crianças, aumentando não somente em quantidade, mas também na qualidade do serviço oferecido”, disse o prefeito Guti.

Para o VVG será uma grande oportunidade de expandir seus objetivos sociais e esportivos, já que mantém desde sua formação as categorias sub-19 e sub-21. De acordo com o gestor da equipe, Anderson Marsili, “assim como o Vedacit Vôlei Guarulhos ganhou muito com o apoio (da Prefeitura), agora será a vez de estender isso às demais equipes do município”.